 Lazio, colpo di scena! Dele-Bashiru pronto a rientrare nella lista Serie A: la decisione svelata dal quotidiano
Lazio, colpo di scena! Dele-Bashiru pronto a rientrare nella lista Serie A: la decisione svelata dal quotidiano

Lazio, colpo di scena! Dele-Bashiru pronto a rientrare nella lista Serie A: la decisione svelata dal quotidiano

Published

3 ore ago

Dele-Bashiru

Lazio, sorpresa in rosa: Dele-Bashiru verso il ritorno nella lista Serie A, la rivelazione del quotidiano. I dettagli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Dele-Bashiru sembra ormai definito: il centrocampista nigeriano dovrebbe tornare a far parte della lista Serie A della Lazio già da oggi.

La scelta arriverebbe a ridosso della sfida contro il Lecce, prevista dopo la sosta. Dele-Bashiru era stato escluso dall’elenco a fine settembre, in occasione della gara con il Genoa, per lasciare spazio a Basic.

Ora, con l’operazione subita da Rovella per pubalgia, il suo posto dovrebbe essere occupato proprio da Dele-Bashiru. L’ufficialità, tuttavia, dipenderà dal comunicato della società: si tratterebbe del secondo e ultimo cambio consentito alla Lazio in questa stagione.

