Lazio, Dele-Bashiru torna carico dopo la nazionale: contro il Sassuolo un test decisivo

Lazio, Dele-Bashiru torna carico dopo l’impegno con la nazionale: contro il Sassuolo in questo weekend un test decisivo

Carico di entusiasmo e fiducia dopo gli impegni con la nazionale nigeriana, Fisayo Dele-Bashiru – centrocampista classe 2001, dotato di grande forza fisica e progressione palla al piede – rientra alla Lazio con l’obiettivo di conquistarsi spazio e considerazione. Nel recente pareggio contro il Sudafrica, il giovane biancoverde è stato protagonista di un’azione travolgente sulla fascia destra, culminata nell’assist per il gol di Calvin Bassey (difensore del Fulham), riscattando così l’autorete del compagno William Troost-Ekong. Un episodio che ha messo in evidenza le sue doti atletiche, qualità che Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, vuole affinare per trasformarlo in un elemento chiave della rosa.

Un impatto con la Serie A in salita

L’avventura italiana di Dele-Bashiru non è iniziata nel migliore dei modi. All’esordio con il Como, il centrocampista è apparso fuori posizione e poco inserito nei meccanismi di gioco. Contro il Verona, invece, si sono intravisti segnali di crescita: maggiore attenzione in fase difensiva, recuperi importanti e più disciplina tattica. Tuttavia, per imporsi servirà continuità di rendimento.

La concorrenza interna: il rientro di Vecino

A complicare il percorso del nigeriano c’è il ritorno in campo di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza e uno dei fedelissimi di Sarri. La sua presenza garantisce equilibrio, personalità e affidabilità, caratteristiche che potrebbero ridurre le occasioni per Dele-Bashiru, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Sassuolo-Lazio: un esame di maturità

La prossima sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium rappresenta un vero banco di prova. Dele-Bashiru dovrà dimostrare di saper applicare quanto appreso in allenamento, migliorare nelle letture tattiche e confermare la fiducia guadagnata in nazionale.

Subito dopo, il calendario propone il derby di Roma contro i giallorossi: un appuntamento che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione. Per il centrocampista nigeriano, la gara di Reggio Emilia è già una prova di maturità e l’occasione per convincere Sarri di poter competere stabilmente ad alti livelli in Serie A.