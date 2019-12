Marco De Marchi, ex difensore, ha parlato del momento in casa Lazio

Marco De Marchi, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA DE MARCHI – «La Lazio mi piace tantissimo, anche Simone Inzaghi. Due anni fa vennero a Bologna a giocare, mi chiamò Peruzzi e mi chiese aiuto per trovare un campo in cui fare la rifinitura. Mi bastò vedere 20′ di allenamento per capire tante cose. Non mi aspettavo che facessero una rifinitura come se fosse una finale di Champions. Da lì si vede lo spessore dell’allenatore, il carisma e la personalità. Mi ha dato la certezza di essere diventato un tecnico molto molto importante e ogni anno riesce a fare bene. Questa stagione potrà essere felice, peccato per l’Europa League».

SUPERCOPPA – «Può succedere di tutto in una gara secca. Oggi non vedo una squadra completamente vulnerabile. Si è livellato verso l’alto il gap, anche se la Juventus rimane la favorita».