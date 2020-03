Lazio, De Biasi: «Strakosha nei Top5 in Serie A, Inzaghi eccellente»

L’ex CT dell’Albania ha speso parole importanti per il portiere della Lazio che sta contribuendo attivamente alla cavalcata biancoceleste

Uno dei tanti protagonisti della magnifica stagione della Lazio, momentaneamente fermata dall’emergenza sanitaria, è Thomas Strakosha. Il portiere albanese più volte ha tolto le castagne dal fuoco salvando il risultato con le sue prodezze.

Oggi, intervistato da Radio Centro Suono, l’ex CT dell’Albania Gianni De Biasi ha speso parole importanti per l’estremo difensore laziale e per l’allenatore che lo ha fatto esordire nel massimo campionato italiano: «Thomas è un giocatore dotato di gran carattere e disciplina, qualità che ha preso dalla famiglia, visto che suo padre è stato portiere della nazionale albanese. Ha ancora grandi margini di miglioramento, forse deve migliorare in alcuni aspetti fuori dai pali ma credo che in questo momento sia sicuramente tra i cinque migliori portieri della Serie A. Inzaghi sta dimostrando di saper tirare fuori il massimo dai suoi giocatori, sta facendo un lavoro davvero eccellente».