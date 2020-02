Lazio, D’Amico: «Verona? Punto guadagnato. E’ merito dei gialloblu»

Lazio, le parole di Vincenzo D’Amico sulla partita contro il Verona terminata in parità all’Olimpico ai microfoni di TMW Radio

Un punto che vale oro: lo 0-0 col Verona non porta la Lazio al secondo posto con annesso sorpasso sull’Inter ma ne accorcia solo le distanze. Occasioni da un parte all’altra, la squadra di Juric non ha dato la possibilità ai ragazzi di Inzaghi di sbloccare la partita. Vincenzo D’Amico è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha commentato così il match dell’Olimpico:

«Un punto in cascina. La Lazio non ha giocato come ha fatto altre partite, ma c’è da dire che dall’altra parte c’era una signora squadra, con buoni giocatori e un ottimo allenatore. La Lazio ha trovato difficoltà. Il pressing ha avuto i suoi benefici per il Verona. Tolto Luis Alberto, gli altri hanno sofferto. Milinkovic soprattutto, Immobile non ha avuto grandi occasioni. Merito del Verona se la Lazio ha solo pareggiato».