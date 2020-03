Lazio, D’Amico: «Il recupero degli infortunati li avvantaggerà»

L’ex giocatore della Lazio ha detto la sua riguardo la situazione che sta vivendo il calcio italiano e su chi ne beneficerà

Dopo tanti rinvii e discussioni, finalmente si è arrivati ad una soluzione: questo weekend la Serie A recupererà le partite della 26^ giornata e per vedere la Lazio si dovrà aspettare al 15 marzo.

Quest’oggi, ai microfoni di TuttomercatoWeb, Vincenzo D’Amico si è espresso così sulla questione: «Situazione rinvii? Non capisco chi avrà vantaggio da tutta questa situazione, me lo sto chiedendo da qualche giorno. Secondo me nessuno sarà avvantaggiato, forse la Lazio perchè recupererà qualche infortunato. In questo momento bisogna correre dietro ai biancocelesti».