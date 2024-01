Lazio, dalle ceneri alla rinascita: la scalata dei biancocelesti per guadagnarsi un posto in Champions. I dettagli

La Lazio scala la classifica dopo un periodo pieno di dubbi sul futuro della corsa europea. Ora la Lazio si trova a meno 1 dalla Fiorentina, che attualmente occupa il quarto posto. Sembrava impossibile, ma la lenta risalita fin qui, ha portato a qualcosa di concreto, di più tangibile.

Come riporta il Corriere dello Sport, dietro i 33 punti dopo 20 giornate sono frutto di un lavoro enorme, faticoso e silenzioso, portato avanti a Formello. A questo si lega anche l’accesso agli ottavi di Champions League, in cui i biancocelesti hanno rappresentato un’altra squadra in termine europeo, rispetto al passato periodo di incertezze in campionato.