Lazio, dalla Serbia col tampone: il ritorno a Formello di Milinkovic

Inzaghi riabbraccia “Sergione”. Ieri pomeriggio le visite mediche in Paideia con il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, e in serata il primo allenamento nel Training center. Una seduta individuale prima di aggregarsi oggi al resto del gruppo, per Sergej Milinkovic. «L’esito è negativo, puoi interrompete l’isolamento», gli avevano detto martedì. Per tornare in Italia – si legge su Il Messaggero – non ha perso tempo. E poco importa se da Belgrado non c’è neanche un volo diretto per Fiumicino: viaggio in macchina per un altro scalo e jet privato diretto a Roma. Missione compiuta per il “Sergente: dalla Serbia col tampone.