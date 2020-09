Lazio, dal Kosovo: «Muriqi negativo al Covid, in serata nuovo risultato»

Secondo quanto riportato dal giornalista kosovaro, Arlind Sadiku, Vedat Muriqi si sarebbe sottoposto ad un nuovo test per il Coronavirus che avrebbe dato esito negativo. Come riportato su Twitter, il giocatore sarebbe in attesa di un nuovo risultato questa sera, per poter confermare l’esito del test. Qualora venisse confermata la negatività, il giocatore sarebbe pronto per raggiungere la Lazio già nella giornata di domani.

🇽🇰 Vedat Muriqi has tested NEGATIVE to #COVID19.

He will wait for another result tonight and according to Arlind Sadiku, if he comes out negative again, he will join 🇮🇹 Lazio in Rome tomorrow.

This means he would play against North Macedonia.

