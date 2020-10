Lazio, ballottaggio tra Correa e Caicedo: l’argentino avrebbe accusato un po’ di stanchezza contro la Sampdoria. Domani potrebbe giocare di nuovo dall’inizio

Domani sera Simone Inzaghi ritroverà Ciro Immobile in attacco. Contro la Sampdoria era rimasto a riposo per squalifica.

In attacco ballottaggio aperto tra Caicedo e Correa, che al Ferraris ha accusato un po’ di stanchezza per il jet-lag dopo l’impegno con l’Argentina in Bolivia. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.