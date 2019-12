Lazio, da inizio secolo hai vinto una volta ogni due anni

Dal 2000 ad oggi la Lazio ha una media di un trofeo conquistato ogni due anni: un ventennio di glorie a tinte biancocelesti

Che la Lazio sia la squadra più titolata nella capitale dell’ultimo decennio è un dato di fatto, ciò che non si sa è che il primato persiste anche se si guarda agli inizi del secolo.

Dall’inizio del secolo la prima squadra della Capitale ha conquistato un totale di 10 trofei, per una media di una coppa in bacheca ogni due anni, come riferisce il sito ufficiale della Polisportiva: una media impressionante se si pensa che comunque nel periodo recente la società non ha investito molto e le stagioni non sono andate sempre al meglio. Rispetto ai cugini, i biancocelesti ha vinto il doppio dei trofei in questo periodo, segnale che l’organizzazione è più efficace della spesa senza senso.