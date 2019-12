Antonello Cuccureddu, ex Juventus, è intervenuto per parlare della sconfitta contro la Lazio

Antonello Cuccureddu, ex Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per esprimersi sulla sconfitta contro la Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«La Lazio è una grande squadra e sta dimostrando grandi cose, ma la Juventus è la Juventus. Non trovo giustificazioni se non quella che bisogna correre, essere equilibrati in campo, elastici, funzionali. Questo è quello che hanno nelle corde i giocatori della Juve. In tre giorni una squadra ha tempo di recuperare, sono professionisti, di solito non si vede l’ora di giocare delle gare così. Io sono ancora amareggiato come tanti juventini, secondo me c’è poco da capire».