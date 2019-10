Lazio, Cucchi: «Immobile trascinatore, la squadra ha giocato senza pause»

Al termine di Lazio-Torino, Riccardo Cucchi, storico radiocronista e tifoso biancoceleste, ha pubblicato un post su Twitter

Al termine di Lazio-Torino, Riccardo Cucchi, come accade ormai di consueto, ha analizzato il match sul suo profilo Twitter. Di seguito, il commento dello storico radiocronista e tifoso biancoceleste: «12 reti in 10 partite, Immobile trascina la Lazio. Spettacolare il gol di Acerbi. La Lazio ha giocato la partita senza pause, indice di crescita. Davvero sotto tono il Toro. È un momento difficile per i granata, spero si rialzino in fretta».