Lazio Crotone, la probabile formazione biancoceleste: ballottaggio in porta

A pochi giorni dalla sfida contro il Crotone in campionato, ecco la probabile formazione della Lazio che scenderà in campo

Mancano solo tre giorni al prossimo impegno della Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo venerdì alle 15 contro il Crotone, nella gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

In base agli allenamenti di questi giorni, Simone Inzaghi sta valutando le scelte per l’11 che partirà dal primo minuto. Al momento, sembra esserci un ballottaggio in porta tra Strakosha e Reina e un altro ballottaggio in mezzo al campo tra Cataldi e Escalante: uno dei due prenderà il posto di Lucas Leiva. Ecco, dunque, la probabile formazione biancoceleste.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.