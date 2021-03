Lazio Crotone, Petriccione: «Lazio grande squadra ma potevamo vincere»

Le dichiarazioni del centrocampista del Crotone Jacopo Petriccione ai canali ufficiali del club a seguito della partita contro la Lazio

Il centrocampista del Crotone Jacopo Petriccione ha parlato ai microfoni ufficiali del club calabrese a seguito della sconfitta per 3-2 sul campo della Lazio:

Le sue dichiarazioni: «C’è grande rammarico per questa sconfitta. Abbiamo giocato contro una grande squadra in uno stadio importante e paradossalmente potevamo anche vincerla. Purtroppo siamo usciti senza punti. Adesso lavoriamo al massimo, sappiamo di dover fare più punti possibili per fare quest’impresa».