Lazio, la Cremonese è una trappola: il tabù delle neopromosse riemerge e il dato fa tornare agli anni ’80

Lazio, attenzione massima alla Cremonese: i numeri contro le neopromosse preoccupano e riportano indietro agli anni ’80

La Lazio guarda con decisione alla zona Europa, ma oggi dovrà affrontare una squadra che, pur partita con l’obiettivo della salvezza, sta sorprendendo per continuità e solidità. La Cremonese di Nicola, infatti, sta viaggiando a un ritmo superiore alle aspettative e si è ritagliata un ruolo da protagonista nella parte centrale della classifica.

I grigiorossi occupano l’undicesimo posto con 20 punti, appena due in meno della Lazio: un eventuale successo permetterebbe loro di superare i biancocelesti. La squadra di Nicola è da prendere con grande attenzione, soprattutto alla luce dei numeri più recenti. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la Lazio non vince da sei partite contro neopromosse (quattro pareggi e due sconfitte), pur essendo una delle migliori squadre del campionato nei confronti con le formazioni della metà bassa della classifica: 18 punti raccolti, meglio ha fatto solo l’Inter con 21.

Per Sarri, dunque, battere la Cremonese significa molto più che conquistare tre punti. Una vittoria eviterebbe anche di eguagliare un dato negativo che resiste dagli anni ’80: l’ultimo anno solare senza successi contro squadre neopromosse risale infatti al 1988. Un motivo in più per trasformare la sfida dell’Olimpico in un passaggio chiave della stagione.

