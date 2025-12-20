News
Lazio Cremonese, l’Olimpico si riempie: ecco quanti biglietti sono stati venduti per il match di questa sera
Lazio Cremonese, ritorno all'Olimpico: il dato aggiornato sui biglietti venduti per la sfida delle 18. Tutti i dettagli
Questa sera la Lazio torna in campo: alle 18.00 la squadra di Maurizio Sarri inaugurerà la sedicesima giornata di Serie A affrontando la Cremonese allo Stadio Olimpico. Un appuntamento importante per dare continuità al percorso biancoceleste.
La squadra andrà a caccia di tre punti che darebbero ulteriore valore all’impresa del Tardini, dove una settimana fa, in nove contro undici, i biancocelesti erano riusciti a conquistare la vittoria grazie al gol di Noslin e al sostegno instancabile dei più di 4.000 tifosi presenti. Anche questa sera il pubblico avrà un ruolo significativo.
Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, per la sfida contro la formazione di Davide Nicola sono stati venduti più di 7.000 biglietti. Sommando questa cifra ai poco più di 29.000 abbonati, l’Olimpico dovrebbe accogliere più di 35.000 spettatori, un numero destinato a crescere nelle prossime ore.
