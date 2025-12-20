 Lazio Cremonese, l’Olimpico si riempie: ecco quanti biglietti sono stati venduti per il match di questa sera
Connect with us

News

Lazio Cremonese, l’Olimpico si riempie: ecco quanti biglietti sono stati venduti per il match di questa sera

Published

2 ore ago

on

By

Stadio Olimpico tifosi
Stadio Olimpico tifosi

Lazio Cremonese, ritorno all’Olimpico: il dato aggiornato sui biglietti venduti per la sfida delle 18. Tutti i dettagli

Questa sera la Lazio torna in campo: alle 18.00 la squadra di Maurizio Sarri inaugurerà la sedicesima giornata di Serie A affrontando la Cremonese allo Stadio Olimpico. Un appuntamento importante per dare continuità al percorso biancoceleste.

La squadra andrà a caccia di tre punti che darebbero ulteriore valore all’impresa del Tardini, dove una settimana fa, in nove contro undici, i biancocelesti erano riusciti a conquistare la vittoria grazie al gol di Noslin e al sostegno instancabile dei più di 4.000 tifosi presenti. Anche questa sera il pubblico avrà un ruolo significativo.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, per la sfida contro la formazione di Davide Nicola sono stati venduti più di 7.000 biglietti. Sommando questa cifra ai poco più di 29.000 abbonati, l’Olimpico dovrebbe accogliere più di 35.000 spettatori, un numero destinato a crescere nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.