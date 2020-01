Bobby Adekanye, ex Liverpool ora alla Lazio, ha gioito via social per la vittoria in Coppa Italia

Bobby Adekanye è partito titolare nella sfida di ieri sera ma non è riuscito a segnare. L’olandese è stato autore di una prestazione di grande intensità e, al termine del match vinto dalla sua Lazio per 4-0, ha gioito via social ed elogiato Ciro Immobile. Ecco il post dell’ex Liverpool su Twitter.