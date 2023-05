Lazio-Cremonese: il numero degli spettatori all’Olimpico. Niente sold out, il motivo. Saranno 57 mila gli spettatori presenti per la sfida di domenica

Come riporta il Corriere dello Sport gli spettatori presenti allo Stadio Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese, saranno 57mila, non ci sarà il tutto esaurito perché non è stata concessa l’apertura anche della Curva Sud. Ma ancora una volta i tifosi capitolini hanno dimostrato tutto il loro affetto e sostegno alla squadra.