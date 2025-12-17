Lazio Cremonese, la direzione della sfida di Serie A affidata a Pairetto: ecco i precedenti

Lazio Cremonese, arbitra il direttore di gara Pairetto: ecco qui di seguito tutti i precedenti della sfida di Serie A

Sarà Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, a dirigere la sfida tra Lazio e Cremonese valida per la sedicesima giornata di Serie A Enilive. Ecco i precedenti:

NOTA CLUB – La designazione arbitrale della 16ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Lazio-Cremonese al signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Regattieri: Bonacina sarà il IV ufficiale mentre Camplone e Manganiello sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Sarà il ventesimo incrocio tra Pairetto e i biancocelesti, con tredici successi, due pari e quattro sconfitte. Sette precedenti invece con la Cremonese, con due vittorie, tre pareggi e due k.o.

