Lazio Cremonese, la direzione della sfida di Serie A affidata a Pairetto: ecco i precedenti

Sarà Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, a dirigere la sfida tra Lazio e Cremonese valida per la sedicesima giornata di Serie A Enilive. Ecco i precedenti:
NOTA CLUB – La designazione arbitrale della 16ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Lazio-Cremonese al signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Regattieri: Bonacina sarà il IV ufficiale mentre Camplone e Manganiello sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.
Sarà il ventesimo incrocio tra Pairetto e i biancocelesti, con tredici successi, due pari e quattro sconfitte. Sette precedenti invece con la Cremonese, con due vittorie, tre pareggi e due k.o.
