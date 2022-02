Correa: «Supercoppa con la Lazio bellissima. A Roma tre anni che porterò sempre nel cuore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In una intervista a DAZN, l’ex biancoceleste Correa ha parlato dei suoi anni alla Lazio

Joaquin Correa, ex calciatore della Lazio ora all’Inter, in una lunga intervista a DAZN ha parlato anche dei suoi anni in biancoceleste.

SUPERCOPPA – «Vincemmo in Arabia, è stata una giornata bellissima. Avevamo vinto la Coppa Italia e lottavamo per lo scudetto prima del lockdown, sono ricordi bellissimi. Battemmo la Juve con personalità».

LAZIO – «Mi hanno trattato benissimo, sono stati tre anni che porterò sempre nel cuore. La gente mi ha fatto sentire a casa».

INZAGHI – «Mi lascia fare il mio calcio, ma mi dice di stare sul pezzo in fase difensiva. Mi dici di puntare i difensori, fare quello che so fare: mi lascia essere me stesso»,