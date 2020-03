Lazio, Correa blindato: il dettaglio sulla validità clausola

La Lazio ha blindato Correa fino al 2024: la clausola del giocatore è fissata ad 80 milioni e in più ha una scadenza…

Correa ha detto ancora sì alla Lazio. L’argentino, la scorsa estate, ha messo nero su bianco la volontà di continuare in biancoceleste fino al 2024: un patto siglato e sigillato ulteriormente da una clausola monstre.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per assicurarsi l’argentino gli altri club non solo dovranno sborsare 80 milioni, ma dovranno farlo entro il 31 luglio.

Un termine che offre una doppia garanzia alla Lazio: la cifra spaventa, così come la scadenza è necessaria per permettere alla società di trovare un eventuale sostituto in tempi ragionevoli. Dopo il termine stabilito, il Tucu sarebbe imprendibile.