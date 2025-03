Lazio, i convocati di Baroni per la partita con il Bologna

Lazio, a poche ore dalla gara contro la formazione emiliana il tecnico ha reso nota la lista dei convocati per la partita: i dettagli

Finalmente ci siamo manca sempre meno a Bologna Lazio, fondamentale per i biancocelesti per la corsa alla Champions League, da non fallire dopo il pari interno di lunedì scorso contro l’Udinese. Baroni in attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ha reso nota la lista dei convocati per la partita

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.

Difensori: Gigot, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Guendouzi, Belahyane, Basic.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Ibrahimovic.