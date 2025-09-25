Lazio, le condizioni di Rovella: niente operazione, si punta sulla terapia conservativa? Tutti i dettagli sul centrocampista

La Lazio continua a monitorare con attenzione le condizioni di Nicolò Rovella, giovane centrocampista classe 2001 arrivato in estate dalla Juventus e considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il giocatore è alle prese con una fastidiosa pubalgia che lo ha limitato nelle ultime settimane, costringendolo a stringere i denti sia contro il Sassuolo che, soprattutto, nel derby perso contro la Roma.

La decisione: niente intervento chirurgico

Secondo quanto comunicato dalla società biancoceleste, Rovella ha scelto di non sottoporsi a un intervento chirurgico. La linea condivisa con lo staff medico prevede infatti ulteriori consulti specialistici e il proseguimento di una terapia conservativa, con l’obiettivo di ridurre i tempi di recupero e permettere al centrocampista di tornare gradualmente a disposizione di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio noto per il suo gioco organizzato e per l’attenzione alla costruzione dal basso.

I tempi di recupero restano incerti

La pubalgia è un problema insidioso, che spesso richiede pazienza e gestione accurata. Nel caso di Rovella, non è ancora possibile stabilire con precisione i tempi di rientro. Lo staff medico valuterà settimana dopo settimana i progressi del giocatore, che al momento deve limitarsi a un lavoro personalizzato e a esercizi mirati per alleviare il dolore.

Un’assenza pesante per il centrocampo biancoceleste

L’assenza di Rovella rappresenta un problema significativo per la Lazio, già alle prese con altre defezioni a centrocampo. Il regista lombardo, dotato di visione di gioco e qualità nei passaggi, era stato individuato da Sarri come uno degli elementi chiave per dare equilibrio alla mediana. La sua indisponibilità costringe l’allenatore a valutare soluzioni alternative, come l’impiego di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di esperienza, o il reintegro di Toma Basic, mezzala croata in cerca di spazio.

Prospettive future

La speranza del club è che la terapia conservativa possa dare risultati concreti, evitando così il ricorso alla sala operatoria. La gestione di Rovella sarà fondamentale non solo per il presente, ma anche in ottica futura, considerando l’importanza del giocatore nel progetto tecnico della Lazio.