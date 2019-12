Lazio, i complimenti di Lotito dopo la Juventus

Dopo la vittoria della Lazio sulla Juventus, il presidente Lotito è sceso negli spogliatoi per complimentarsi personalmente

«Le vittorie sono di tutti e le sconfitte di tutti. Se perde è anche colpa mia, se vince c’è il mio contributo» ha dichiarato ieri Lotito, a Tiki Taka. E così ha fatto anche dopo la vittoria contro la Juventus: il presidente – come riporta il Corriere dello Sport – è sceso negli spogliatoio per complimentarsi con i suoi giocatori.

La forza della Lazio sta tutta qui: nel gruppo. Una famiglia che non si ferma agli undici che scendono in campo, ma una sinergia che parte della dirigenza: società, squadra, allenatore e tifosi. Tutti uniti per sognare in grande.

