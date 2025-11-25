 Lazio, buon compleanno a Toma Basic: il messaggio di auguri della società biancoceleste
Connect with us

News

Lazio, buon compleanno a Toma Basic: il messaggio di auguri della società biancoceleste

Lazio Women News Settore giovanile

Lazio Women Primavera da sogno! Le ragazze di mister Pasquali vincono con un netto 8-0. Il racconto

News

Dele Bashiru Lazio, il giocatore spera di rientrare in lista. Ma i biancocelesti hanno preso una decisione. Le ultime

News

Infortunio Castellanos, buone notizie per l'attaccante della Lazio: l'infortunio sembra essere superato. Quando rientrerà a disposizione

News

Infortuni Lazio, buone notizie da Castellanos. Come stanno Gila e Cataldi dopo i problemi avuti contro il Lecce

News

Lazio, buon compleanno a Toma Basic: il messaggio di auguri della società biancoceleste

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Basic Lazio Midtjylland

Lazio, tanti auguri al giocatore biancoceleste Toma Basic: gli auguri della società per i suoi 29 anni. Il messaggio

Toma Bašić, centrocampista croato classe 1997, è arrivato alla Lazio nell’estate del 2021 dopo l’esperienza al Bordeaux. Con la maglia biancoceleste ha portato fisicità e qualità in mezzo al campo, dimostrando duttilità tattica e capacità di inserirsi negli schemi di gioco. La sua presenza ha contribuito a dare profondità alla rosa, diventando una risorsa preziosa nelle rotazioni di centrocampo. Nel giorno del suo compleanno, arrivano gli auguri della società:

NOTA CLUB – Toma Bašić, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 29 candeline.

Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.