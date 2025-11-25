Lazio, buon compleanno a Toma Basic: il messaggio di auguri della società biancoceleste

Lazio, tanti auguri al giocatore biancoceleste Toma Basic: gli auguri della società per i suoi 29 anni. Il messaggio

Toma Bašić, centrocampista croato classe 1997, è arrivato alla Lazio nell’estate del 2021 dopo l’esperienza al Bordeaux. Con la maglia biancoceleste ha portato fisicità e qualità in mezzo al campo, dimostrando duttilità tattica e capacità di inserirsi negli schemi di gioco. La sua presenza ha contribuito a dare profondità alla rosa, diventando una risorsa preziosa nelle rotazioni di centrocampo. Nel giorno del suo compleanno, arrivano gli auguri della società:

NOTA CLUB – Toma Bašić, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 29 candeline.

Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno.

