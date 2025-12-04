 Lazio, buon compleanno a Nicolò Rovella: il messaggio di auguri della società biancoceleste
Connect with us

News

Lazio, buon compleanno a Nicolò Rovella: il messaggio di auguri della società biancoceleste

News

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste va a caccia di un doppio riscatto. Ecco tutti i dettagli

Coppa Italia News

Lazio Milan, il fattore campo potrebbe essere decisivo? I numeri premiano i biancocelesti. Ecco tutti i dettagli

News

Lazio Milan, i rigori sono una possibilità: il confronto fra Maignan e Mandas. C'è un dato che sorride al portiere greco. I dettagli!

News

Lazio Milan, le ultimissime sulla sfida dell'Olimpico: Sarri non ha dubbi di formazioni, Allegri deve sciogliere qualche riserva

News

Lazio, buon compleanno a Nicolò Rovella: il messaggio di auguri della società biancoceleste

Lazio news 24

Published

9 minuti ago

on

By

rovella
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Lazio, tanti auguri al giocatore biancoceleste Nicolò Rovella: gli auguri della società per i suoi 24 anni. Il messaggio

Nicolò Rovella è uno dei giovani talenti più interessanti della Lazio, arrivato in biancoceleste nel 2023 dopo l’esperienza alla Juventus e al Monza. Centrocampista classe 2001, regista moderno e dinamico, ha saputo imporsi rapidamente nello scacchiere della squadra grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di dettare i tempi in mezzo al campo. Nel giorno del suo compleanno la società gli fa gli auguri:

NOTA CLUB – Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 24 candeline.

Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.