Lazio, buon compleanno a Nicolò Rovella: il messaggio di auguri della società biancoceleste

Lazio, tanti auguri al giocatore biancoceleste Nicolò Rovella: gli auguri della società per i suoi 24 anni. Il messaggio

Nicolò Rovella è uno dei giovani talenti più interessanti della Lazio, arrivato in biancoceleste nel 2023 dopo l’esperienza alla Juventus e al Monza. Centrocampista classe 2001, regista moderno e dinamico, ha saputo imporsi rapidamente nello scacchiere della squadra grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di dettare i tempi in mezzo al campo. Nel giorno del suo compleanno la società gli fa gli auguri:

NOTA CLUB – Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 24 candeline.

Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno.

