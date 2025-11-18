 Lazio, buon compleanno a Luka Romero! L'ex esterno biancoceleste festeggia oggi 21 anni! Gli auguri social della società
Lazio-Monza serie A
As Roma 10/11/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio-Monza / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Luka Bezzana Romero

Lazio festeggia Luka Romero: l’ex talento biancoceleste compie 21 anni, auguri social dal club capitolino

Luka Romero è nato il 18 novembre 2004 in Messico e oggi festeggia i suoi 21 anni. L’ex esterno della Lazio, attualmente al Cruz Azul, ha ricevuto gli auguri ufficiali dal club messicano attraverso una storia pubblicata sul profilo Instagram della società.

Arrivato a Roma nel 2021 come giovane promessa argentina, Romero ha indossato la maglia biancoceleste in 21 occasioni, trovando anche la via del gol in Serie A contro il Monza. Dopo due stagioni nella Capitale, nel 2023 ha scelto di trasferirsi al Milan per proseguire la sua crescita calcistica.

Dal 2025 gioca con il Cruz Azul, dove ha già collezionato 41 presenze, 5 reti e 3 assist. Con la squadra di Città del Messico ha conquistato la CONCACAF Champions, il primo trofeo della sua carriera, segnando una tappa importante nel suo percorso professionale.

