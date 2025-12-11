 Lazio, buon compleanno a Fabrizio Ravanelli: il messaggio di auguri della società biancoceleste
Connect with us

News

Lazio, buon compleanno a Fabrizio Ravanelli: il messaggio di auguri della società biancoceleste

Published

3 ore ago

on

By

Ravanelli

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Fabrizio Ravanelli: gli auguri della società per i suoi 57 anni. Il messaggio

Compie oggi 57 anni Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Lazio. In biancoceleste ha militato dal dicembre 1999 al 2001, collezionando 42 presenze e 10 reti.

Durante la sua esperienza nella Capitale ha contribuito alla conquista di uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, arricchendo il palmarès di una carriera già prestigiosa. Ecco la nota della società:

NOTA CLUB – Spegne oggi 57 candeline Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante della Lazio ha giocato in biancoceleste dal dicembre 1999 al 2001.

Nella Capitale, Fabrizio ha collezionato 42 presenze e 10 gol, conquistando anche uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.