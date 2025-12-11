Lazio, buon compleanno a Fabrizio Ravanelli: il messaggio di auguri della società biancoceleste

News
Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Fabrizio Ravanelli: gli auguri della società per i suoi 57 anni. Il messaggio
Compie oggi 57 anni Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Lazio. In biancoceleste ha militato dal dicembre 1999 al 2001, collezionando 42 presenze e 10 reti.
Durante la sua esperienza nella Capitale ha contribuito alla conquista di uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, arricchendo il palmarès di una carriera già prestigiosa. Ecco la nota della società:
NOTA CLUB – Spegne oggi 57 candeline Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante della Lazio ha giocato in biancoceleste dal dicembre 1999 al 2001.
Nella Capitale, Fabrizio ha collezionato 42 presenze e 10 gol, conquistando anche uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.
