 Buon compleanno Roberto Mancini! Il messaggio della Lazio
Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Mancini

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Roberto Mancini: gli auguri della società per i suoi 61 anni

L’ex attaccante della Lazio festeggia oggi il suo 61° compleanno. Arrivato a Roma nel 1997, Mancini ha indossato l’Aquila sul petto fino al 2000, collezionando 24 gol in 136 presenze. Successivamente, tra il 2002 e il 2004, ha guidato i biancocelesti anche dalla panchina.

Da calciatore ha arricchito la bacheca con uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Come allenatore, ha aggiunto un’altra Coppa Italia, confermando il suo legame speciale con la Capitale.

vieri mancini mihajlovic
Buon compleanno Roberto Mancini! Il messaggio della Lazio per i suoi 61 anni 23

L'ex attaccante biancoceleste spegne oggi 61 candeline.

Roberto Mancini è approdato in biancoceleste nel 1997, vestendo con l’Aquila sul petto fino al 2000, totalizzando 24 gol in 136 presenze. Successivamente, ha anche allenato nella Capitale dal 2002 al 2004.

Mancini ha conquistato, da calciatore, uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA, mentre da allenatore ha vinto una Coppa Italia.

