Buon compleanno Roberto Mancini! Il messaggio della Lazio

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Roberto Mancini: gli auguri della società per i suoi 61 anni

L’ex attaccante della Lazio festeggia oggi il suo 61° compleanno. Arrivato a Roma nel 1997, Mancini ha indossato l’Aquila sul petto fino al 2000, collezionando 24 gol in 136 presenze. Successivamente, tra il 2002 e il 2004, ha guidato i biancocelesti anche dalla panchina.

Da calciatore ha arricchito la bacheca con uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Come allenatore, ha aggiunto un’altra Coppa Italia, confermando il suo legame speciale con la Capitale.

Buon compleanno Roberto Mancini!

NOTA CLUB – L’ex attaccante biancoceleste spegne oggi 61 candeline.

