Lazio, buon compleanno Pietro Ghedin! Gli auguri della società biancoceleste, il messaggio del club

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Pietro Ghedin: gli auguri della società per i suoi 73 anni

Compie oggi 73 anni Pietro Ghedin, ex difensore che ha legato una parte importante della sua carriera alla Lazio. Ha indossato la maglia biancoceleste per ben sei stagioni. Ecco il messaggio del club:

GLI AUGURI DEL CLUB – Spegne oggi 73 candeline Pietro Ghedin. L’ex difensore intraprese la sua carriera calcistica all’età di 16 anni debuttando nel professionismo con la maglia del Venezia. Successivamente Ghedin si trasferì alla Fiorentina prima di approdare, nel 1974, alla Lazio.

L’ex difensore disputò ben 6 stagioni con l’Aquila sul petto, totalizzando in biancoceleste 90 presenze tra campionato, Coppa UEFA e Coppa Italia.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

