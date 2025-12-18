 Lazio, tanti auguri a Guerino Gottardi: il messaggio del club biancoceleste per l'ex calciatore
Lazio, tanti auguri a Guerino Gottardi: il messaggio del club biancoceleste per l’ex calciatore

58 minuti ago

Logo Lazio
Logo Lazio

Lazio, buon compleanno a Guerino Gottardi: il messaggio dei per l’ex calciatore ha indossato la maglia con l’Aquila sul petto fino al 2004

Compie oggi 55 anni l’ex centrocampista della Lazio Guerino Gottardi, protagonista di una lunga avventura in biancoceleste. Arrivato nel 1995, ha indossato la maglia con l’Aquila sul petto fino al 2004, collezionando 144 presenze e realizzando 5 gol.

Un giocatore di grande generosità e spirito di sacrificio, rimasto nel cuore dei tifosi laziali per la sua dedizione e per aver fatto parte di una delle epoche più vincenti della storia del club. La nota del club:

NOTA CLUB – L’ex calciatore biancoceleste spegne oggi 55 candeline.

Guerino Gottardi è approdato in biancoceleste nel 1995, vestendo con l’Aquila sul petto fino al 2004, totalizzando 5 gol in 144 presenze. 

Gottardi ha conquistato uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.

