Lazio, le compagne dei biancocelesti prendono parte a #unafotosulcampo

In un periodo di stop per la Lazio, sono le compagne dei biancocelesti a ricordare momenti sul campo tramite Instagram

Approfittando dello stop dei loro rispettivi mariti, Gaia Lucariello, moglie di mister Inzaghi, Patricia Venegas, dolce metà di Luis Alberto e la compagna di Caicedo Maria Garcìa partecipano a #unafotosulcampo su Instagram. Attraverso questo hashtag le compagne dei giocatori, e del tecnico della Lazio, in questione hanno postato una loro foto sul campo di gioco. Lady Inzaghi ha scelto la bella vittoria di questa stagione in casa contro l’Inter, mentre le altre due hanno mostrato entrambe una foto della vittoria in finale di Coppa Italia dello scorso anno vinta contro l’Atalanta.

Matteo Pesce