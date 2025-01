Lazio Como, Baroni senza tre big squalificati: come sostituirà Gila, Zaccagni e Castellanos. Il retroscena

Lazio Como, Baroni dovrà fare a meno di tre big squalificati in vista del match di questa sera contro i lariani: le sue scelte

Giorno di gara per la Lazio, che questa sera ospiterà il Como nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, prima del girone di ritorno per i biancocelesti.

Baroni senza Gila, Zaccagni e Castellanos, tutti squalificati per la sfida contro i lariani. Per sostituirli le scelte più probabili sono Gigot (visto anche l’infortunio di Patric), Noslin (anche se non ancora al top) e Dia che dovrebbe agire nel ruolo di centravanti.