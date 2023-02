Lazio-Cluj: Sarri teme un giocatore avversario in particolare. Il tecnico lo ha ammesso in conferenza stampa

La Lazio e Maurizio Sarri rispettano il Cluj e un avversario in particolare.

Così il tecnico biancoceleste alla vigilia: Hanno due o tre giocatori di ottimo livello. Krasniqi mi è sembrato forte, pronto per qualsiasi piazza. Partita complessa, come accade sempre in Europa.