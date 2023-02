Lazio Cluj, Pellegrini si candida: ballottaggio aperto con Hysaj

Luca Pellegrini potrebbe essere la grande novità di formazione in vista della sfida di domani contro il Cluj in Conference League

Luca Pellegrini potrebbe fare il proprio esordio con la maglia della Lazio domani contro il Cluj in Conference League. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il terzino è in ballottaggio con Hysaj per un posto a sinistra.

Arrivato da poche settimane, Pellegrini ha sulle gambe solo 5-6 allenamenti di natura tattica, quelli tanto cari a Maurizio Sarri che pretende conoscenze e movimenti maniacali dai suoi difensori. L’occasione però sembra ghiotta: Sarri scioglierà le riserve a ridosso del match. Pellegrini ha tutta l’intenzione di guadagnarsi il riscatto.