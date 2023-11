Lazio, il club pensa già al Genoa: il post di presentazione del match

La Lazio pensa già al Genoa, ecco il post del club con date, orari e informazioni sul prossimo match di Coppa Italia contro il Grifone

Manca all’incirca un mese e quattro giorni (e altre sei partite di mezzo) eppure la Lazio sembra già pensare al prossimo incontro di Coppa Italia contro il Genoa. Non appena i ragazzi allenati da Gilardino hanno battuto la Reggiana per 2-1 il club capitolino ha postato sul proprio profilo X (ex Twitter) il post di presentazione della gara contro la scuderia ligure.