Lazio, come cambia la classifica rispetto alla scorsa stagione: il dato

Una grande Lazio è quella che adesso si trova al terzo posto in classifica a sole due lunghezze dalla Juventus. Una stagione che sta regalando, fin qui, molte soddisfazioni a mister Inzaghi e anche ai tifosi biancocelesti.

Tanta è la differenza rispetto alla scorsa stagione come dimostra la classifica stilata da Tuttomercatoweb.

Inter 38 (+9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 15 giornate)

Juventus 36 (-7)

Lazio 33 (+8)

Cagliari 29 (+12)

Roma 29 (+8)

Atalanta 28 (+7)

Napoli 21 (-14)

Parma 21 (=)

Torino 20 (-2)

Milan 20 (-6)

Hellas Verona 18 (in Serie B)

Bologna 16 (+5)

Fiorentina 16 (-3)

*Sassuolo 15 (-6)

Lecce 15 (in Serie B)

Udinese 15 (+2)

Sampdoria 12 (-8)

Genoa 11 (-5)

*Brescia 10 (in Serie B)

SPAL 9 (-6)

*=Una gara in meno

