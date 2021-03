Lazio, la classifica degli assist: Milinkovic tra i migliori, assente Luis Alberto

Nella classifica degli assist della Serie A, ci sono anche alcuni giocatori della Lazio: Milinkovic è secondo, ma Luis Alberto è assente

La Lazio conquista un’importantissima vittoria per la corsa al quarto posto, battendo in trasferta l’Udinese per 1-0. La rete della vittoria è stata messa a segno da Adam Marusic, che ha raccolto un passaggio favoloso da parte di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo, con quello di ieri, ha messo a segno il suo settimo assist stagionale, piazzandosi al secondo posto della classifica dei rifinitori della Serie A: in testa ci sono Calhanoglu, Mkhitaryan e Zapata. Anche altri giocatori biancocelesti sono presenti in classifica, ma su tutti sorprende la totale assenza di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo, re degli assist nella passata stagione, non è riuscito ancora a realizzare un passaggio decisivo per i compagni, come riportato sul sito ufficiale della Lega di Serie A. In compenso, il Mago sta segnando di più: infatti, dopo 24 partite ha già realizzato 8 gol, due in più del 2019-20.