Lazio, che numeri: in Serie A, è la squadra che tira di più

della Serie A per tiri effettuati dall’area di rigore (63%) e, contemporaneamente, anche la più bassa per tiri subiti dall’area di rigore (40%).

Nel panorame europeo solo l’Hoffenheim e Atletico Madrid hanno fatto meglio: la prima per lanci fatti (64%); gli spagnoli per tiri subiti (38%).



«Servono cinque occasioni per fare un gol» ha dichiarato ieri Beppe Bergomi nel post partita di. E Inzaghi lo sa bene, è il suo modo di giocare: creare tanto, giocare sempre nella metà campo avversaria, cercare la porta finchè la rete non si gonfia. A questa squadra però, troppe volte, è stato rimproverato di essere poco cinica, anche se i numeri sono tutti dalla sua parte. Come riportato da Lazio Page, infatti, i biancocelesti hanno la percentuale più alta