Lazio, Adani: «Immobile giocatore clamoroso!»

Daniele Adani ha commentato i risultati dell’undicesima giornata di Serie A, soffermandosi sulla Lazio di Immobile

La Lazio trova continuità sul campo di San Siro: la terza vittoria contro il Milan riporta i biancolesti nelle zone alte della classifica. Merito anche di Ciro Immobile, leader e trascinatore della squadra di Inzaghi. A Radio Deejay, Daniele Adani – noto esperto di calcio – ha commentato i risulttai dell’undicesima giornata di Serie A: «Il Napoli è una squadra abituata a certi livelli, sta perdendo un po’ d’ispirazione e prende spesso gol. È in calo. Il Milan? L’arrivo di Pioli non ha cambiato le cose, la squadra è in difficoltà dall’inizio della stagione. I giocatori dovranno dimostrare di essere da Milan. La vera sorpresa sono le piccole che se la giocano con tutte, anche Juve e Inter. I bianconeri hanno ancora del potenziale inespresso mentre la squadra di Conte è già al massimo. La Roma è forte, e invece la Lazio non è una sorpresa. Immobile è un giocatore clamoroso! Non fa solo gol, ma lavora tanto per la squadra».