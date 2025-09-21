Lazio in emergenza contro il Genoa: centrocampo decimato e infermeria affollata

Lazio, sarà emergenza contro il Genoa? Centrocampo decimato e infermeria affollata, le ultimissime notizie

Dopo la sconfitta nel derby capitolino, la Lazio di Maurizio Sarri — tecnico toscano noto per il suo calcio verticale e organizzato — resta ferma a tre punti in classifica dopo quattro giornate di Serie A. Ma le preoccupazioni maggiori arrivano in vista della prossima sfida contro il Genoa, dove si profila una vera e propria emergenza a centrocampo.

Sarri dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: il giovane talento franco-marocchino Mohamed Belahyane e l’esperto mediano francese Mattéo Guendouzi, entrambi espulsi nel match contro la Roma. A complicare ulteriormente la situazione, ci sono le condizioni fisiche di Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2000, uscito zoppicante nel primo tempo per un problema al flessore della coscia destra. Anche Nicolò Rovella, regista ex Juventus, ha accusato un fastidio alla zona pubica e si è fermato all’intervallo.

La speranza dello staff biancoceleste è il recupero di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano con esperienza internazionale, fermo da oltre un mese e mezzo. Nonostante sia clinicamente guarito, il giocatore continua ad avvertire sensazioni negative in campo e il suo rientro resta incerto. A Marassi mancherà anche Manuel Lazzari, terzino destro dalle spiccate doti atletiche, out per una lesione al soleo.

Sul fronte offensivo, Mattia Zaccagni — esterno offensivo abile nel dribbling e nei movimenti senza palla — ha accusato un dolore al fianco riconducibile a una sciatalgia. In panchina si è rivisto Patric, difensore spagnolo duttile ma ancora non al top della forma. Prosegue intanto il recupero di Gustav Isaksen, ala danese reduce dalla mononucleosi: servirà ancora tempo per rivederlo in piena condizione.

La Lazio osserverà due giorni di riposo prima di tornare in campo per valutare gli effettivi disponibili. La sfida contro il Genoa si preannuncia complicata, con Sarri chiamato a gestire una rosa ridotta e a trovare soluzioni tattiche alternative per mantenere competitività.