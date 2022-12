Lazio: Pedro, Marusic, Radu e Luis Alberto organizzano una cena di gruppo e con loro era presente anche Luiz Felipe

Approfittando della sosta per il Mondiale, alcuni giocatori della Lazio hanno organizzato una cena di gruppo in un ristorante romano.

Pedro, Marusic, Luis Alberto e Radu erano in compagnia di un ex biancoceleste ovvero Luiz Felipe come dimostra la foto pubblicata su Instagram dal difensore del Betis Siviglia.