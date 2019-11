Lazio-Celtic, Milinkovic fa partire il countdown: «-2» – FOTO

Sul proprio profilo Instagram, Milinkovic ha fatto partite il countdown per Lazio-Celtic, gara d’Europa League che si giocherà all’Olimpico

Mancano circa quarantotto ore a Lazio-Celtic, gara d’Europa League che la squadra di Inzaghi dovrà cercare di vincere per risollevare le sorti della propria classifica. Sergej Milinkovic-Savic, consapevole dell’importanza del match, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, ricordando i giorni che separano Immobile & Co. dalla sfida europea. In casa biancoceleste, dopo i successi ottenuti in campionato, le attenzioni sono tutte rivolte alla partita contro gli uomini di Lennon.