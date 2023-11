Lazio-Celtic, Luis Alberto: il mago esulta sui social per la vittoria e la qualificazione – FOTO

Lazio-Celtic, il mago spagnolo esulta per la vittoria contro gli scozzesi che vale per i biancocelesti la qualificazione agli ottavi

Lazio-Celtic non sarà mai una partita come le altre d’ora in poi, perchè rimarrà nella storia del club biancoceleste. Il successo con gli scozzesi consegna gli ottavi alla squadra di Sarri, e scatena l’irrefrenabile gioia social di Luis Alberto