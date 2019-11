Lazio Celtic, Bolingoli a rischio forfait. Il tecnico Lennon: «Ha un problema al ginocchio»

Bolingoli, uscito nel corso del match di Coppa di Lega contro l’Hibernian, è in dubbio per il match con la Lazio: lo conferma Lennon

Il Celtic continua a vincere e, dopo i successi in campionato, gli uomini di Lennon hanno ottenuto il pass per la finale di Coppa di Lega, battendo l’Hibernian in semifinale. Nel corso del match, però, l’allenatore ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Bolingoli. Il terzino sinistro ha avuto un problema al tendine del ginocchio che potrebbe obbligarlo a rimanere fuori dai giocatori che sfideranno la Lazio giovedì. La conferma è arrivata dal tecnico: «Dovremo valutarlo e vedere come sta. In questo momento è in dubbio per giovedì».