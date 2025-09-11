La Lazio celebra Stankovic nel giorno del suo 47° compleanno: il messaggio del club

La Lazio celebra oggi Dejan Stankovic nel giorno del suo 47° compleanno: il messaggio del club biancoceleste

Nel giorno del suo 47° compleanno, la S.S. Lazio ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi ex giocatori più rappresentativi: Dejan Stankovic. Attraverso il sito ufficiale e i canali social, il club biancoceleste ha celebrato il centrocampista serbo, protagonista indiscusso del secondo Scudetto della storia laziale.

Stankovic, nato l’11 settembre 1978 a Belgrado, è stato un centrocampista completo, dotato di grande visione di gioco, tecnica raffinata e un tiro potente dalla distanza. Arrivato alla Lazio nel gennaio 1998, ha indossato la maglia biancoceleste per cinque stagioni e mezza, collezionando 208 presenze in Serie A e segnando 34 reti. Il suo contributo è stato fondamentale in uno dei periodi più vincenti della storia del club.

Durante la sua permanenza a Roma, Stankovic ha conquistato ben sei trofei: lo storico Scudetto del 1999-2000, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Il suo nome è legato indissolubilmente all’epoca d’oro della Lazio, guidata da Sven-Göran Eriksson, tecnico svedese noto per il suo stile tattico elegante e per aver costruito una squadra ricca di talento internazionale.

La Lazio, nel messaggio pubblicato online, ha scritto: “Tanti auguri a Dejan Stankovic. L’ex centrocampista biancoceleste oggi compie 47 anni”. Un tributo semplice ma sentito, che ha raccolto l’affetto dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Dopo l’esperienza con la Lazio, Stankovic ha proseguito la sua carriera all’Inter, dove ha vinto numerosi titoli, tra cui la Champions League nel 2010. Oggi è impegnato nel mondo del calcio come allenatore, continuando a trasmettere la sua passione e competenza alle nuove generazioni. Un tributo che rafforza il legame tra il club e uno dei suoi campioni più amati.