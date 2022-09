Lazio, c’è tempo fino a mezzanotte per le liste: la situazione

La Lazio ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per presentare la liste campionato ed Europa League: ecco chi rischia il taglio

Terminato il mercato estivo, per la Lazio è tempo di compilare le due liste per campionato ed Europa League. Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi per sciogliere le riserve.

Se per quanto riguarda la porta non sembrano esserci grossi dubbi, con Adamonis in Serie A e il portiere della Primavera Magro in Europa League, a rischiare il taglio da entrambe potrebbe essere Kamenovic. Sarri scioglierà i dubbi nelle prossime ore.