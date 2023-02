Lazio, c’è da sfatare il tabu Atalanta: all’Olimpico la vittoria manca da 6 anni

La Lazio si appresta ad ospitare l’Atalanta all’Olimpico: in casa i biancocelesti non sconfiggono gli orobici da 6 anni

Dopo il pareggio di lunedì contro il Verona in trasferta, la Lazio si appresta ad affrontare l’Atalanta sabato sera all’Olimpico (calcio d’inizio alle 20:45).

Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti non sconfiggono in casa gli orobici dal 2017 quando i gol di Milinkovic e Immobile ribaltarono l’iniziale vantaggio di Petagna. Ciro e compagni vogliono i tre punti per la corsa Champions.