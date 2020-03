Lazio, Cataldi tra i cinque cecchini di Serie A su punizione – VIDEO

Lazio, campionato fermo ma niente ci vieta di rivivere alcune prodezze di questa stagione firmate dai biancocelesti

Il calcio è fermo e chissà per quanto tempo ancora sarà così. In questi giorni però nulla c vieta di rivivere alcune prodezze che fino a qui sono state compiute in Serie A. La Lega ha infatti celebrato i migliori 5 cecchini del campionato su punizione.

Tra di loro c’è anche il meraviglioso gol di Danilo Cataldi nella gara contro il Genoa. Una punizione magistrale, come del resto il numero 32 della Lazio ci ha sempre ben abituato.